«Редакция не хочет играть роль догоняющих». Главред из Гомеля об упреждающей журналистике в действии

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участник форума медийного сообщества Беларуси «Медиа сегодня: фокус на правду» — главный редактор гомельской газеты «Советский район» Светлана Коломиец в беседе с корреспондентом БЕЛТА на полях медиафорума рассказала о работе издания с волнующими горожан темами и влиянии на их решение.
Как подчеркнула руководитель издания, у редакции немало примеров работы с волнующими гомельчан проблемами. «Проблемами, которые при умелом жонглировании фактами могли бы превратиться в драматичные инфоповоды. Но журналисты захватывали внимание читателей раньше оппонентов, активно взаимодействовали с экспертами. Итоги оправдали усилия: публикации собирали десятки тысяч просмотров и бурные обсуждения в соцсетях, лишая конкурентов шансов что-либо добавить или переписать. Практически все гомельские паблики цитировали нашу “Белку” (интернет-ресурс газеты “Советский район”. — Прим. БЕЛТА) по этим темам», — рассказала Светлана Коломиец.
«Редакция не хочет играть роль догоняющих, поэтому стремится узнавать о проблемах раньше их появления в информационном поле и влиять на их решение», — сделала акцент она.
По словам журналиста, увидеть проблему можно, например, во время общественных обсуждений, на сайтах госзакупок, в социальных сетях и комментариях. «Через соцсети редакции ищут не только героев, но и проблемы. А комментарии в соцсетях часто становятся поводом для создания ситуационного контента. Мониторинг и анализ комментариев в соцсетях помогают выявлять актуальные темы и создавать инфоповоды, которые вызывают живой отклик и обсуждение в обществе», — убеждена главный редактор.
«Еще одна полезная “кубышка” проблем и волнующих горожан вопросов — тематические форумы и группы. Участие в обсуждениях помогает журналисту лучше чувствовать интересы и потребности аудитории, что важно для выбора актуальных и значимых тем, лучше понимать аудиторию и влиять на формирование объективного и сбалансированного общественного мнения. Идеальная ситуация в редакции, когда каждый журналист состоит в конкретной тематической группе. У нас, к примеру, в редакции это почти так. Причем мы не только мониторим посты и темы, а активно включаемся в их обсуждение», — подчеркнула участник медиафорума.
Светлана Коломиец сделала акцент: главная задача — не только выявить проблему, но и предложить пути ее решения. «Идеально регулярно публиковать не только новости, но и конкретные рекомендации, формируя у читателя привычку обращаться за полезной и практической информацией. Кроме того, глубокий анализ помогает понять, почему возникла проблема и как ее предотвратить или минимизировать. Следует фокусироваться и на универсальных решениях, которые могут применяться и в других похожих ситуациях, приводя примеры успешного опыта как руководство к действию. Можно и мотивировать аудиторию и даже вызывать огонь на себя: в случаях, когда нужно “потушить” информационный пожар, можно переключить внимание аудитории на себя с помощью ярких визуальных приемов, чтобы отвлечь от негативных моментов и сгладить конфликт», — поделилась фишками из практики редакции главред.
«Применение этих подходов сделает контент не только информативным, но и полезным, а аудиторию — более вовлеченной и активной», — убеждена она.
Светлана Коломиец привела и такие данные: «В месяц у нашего интернет-ресурса, например, по итогам мая, более 484 тыс. просмотров. По количеству визитов и просмотров мы входим в топ-10 сайтов региональных СМИ страны». Опытом гомельского интернет-ресурса «Белка» об упреждающей журналистике Светлана Коломиец поделилась и со своими коллегами во время панельной дискуссии медиафорума.
К слову, в этом году газета «Советский район» была признана победителем в номинации «Лучшее печатное средство массовой информации Гомельской области» в ежегодном областном соревновании среди редакций и журналистов средств массовой информации юго-восточного региона. Как отмечалось, это одно из самых молодых изданий области, а материалы газеты всегда актуальны, сочетают серьезный анализ, привлекательную форму и свой собственный стиль изложения.
Гомель и область 5 и 6 июня принимали V Форум медийного сообщества Беларуси «Медиа сегодня: фокус на правду». Он собрал около 1 тыс. участников, среди которых представители государственных СМИ (республиканских, региональных, ведомственных), идеологической вертикали страны, пресс-служб государственных органов и организаций, блогосферы, а также эксперты в сфере коммуникаций. Организаторами медиасобытия выступили Министерство информации совместно с Гомельским облисполкомом при поддержке ведущих республиканских средств массовой информации. -0-