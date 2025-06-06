«Редакция не хочет играть роль догоняющих». Главред из Гомеля об упреждающей журналистике в действии

Светлана Коломиец сделала акцент: главная задача — не только выявить проблему, но и предложить пути ее решения. «Идеально регулярно публиковать не только новости, но и конкретные рекомендации, формируя у читателя привычку обращаться за полезной и практической информацией. Кроме того, глубокий анализ помогает понять, почему возникла проблема и как ее предотвратить или минимизировать. Следует фокусироваться и на универсальных решениях, которые могут применяться и в других похожих ситуациях, приводя примеры успешного опыта как руководство к действию. Можно и мотивировать аудиторию и даже вызывать огонь на себя: в случаях, когда нужно “потушить” информационный пожар, можно переключить внимание аудитории на себя с помощью ярких визуальных приемов, чтобы отвлечь от негативных моментов и сгладить конфликт», — поделилась фишками из практики редакции главред.