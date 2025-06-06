Вызов для Маска: ученые обнаружили новую планету, пригодную для жизни

Сколько шло разговоров о заселении Марса людьми! Последним, кто порывался отправить миссию на красную планету, был Илон Маск. Однако ученые подбрасывают космическому бизнесмену еще один вариант: недавно была обнаружена планета, на которой возможна жизнь в привычном нам понимании, рассказывает KP.RU.
Kepler-725c — именно так называется огромная планета, которую специалисты уже успели прозвать Суперземлей. По измерениям ученых, обнаруженная планета в 3 раза больше Земли и в 10 раз тяжелее. Правда, год отсчитывается там по-другому — всего 207 дней. Но что самое интересное для нас, так это среда обитания. Как считают специалисты, на новой планете не жарко и не холодно, вполне комфортная температура для существования нашего вида. Кроме того, на новой планете есть вода.
Немецкие ученые вместе с китайскими коллегами успели рассказать о своем открытии журналу Nature Astronomy, правда, саму планету ученые не видели. Таких мощных телескопов просто не существует. Опять вся надежда на Маска, который мог бы запустить ракету. Обнаружить планету удалось с помощью сложных технологий, в том числе с помощью вариации времени транзитов. Было зафиксированы колебания в движении планеты.
Специалисты считают, что Kepler-725c —каменистая планета. Правда, может выясниться, что твердой поверхности на ней нет, в этом случае рассматривать вариант заселения планеты не стоит, но специалисты, в том числе и из Гарварда, не теряют надежды.
Астрономы из Гарварда когда-то поделили Суперземли на несколько групп: в одну входят планеты, радиус которых не превышает земной в 1,5 раза, а масса — в пять раз. Во второй группе оказались планеты, которые намного крупнее нашей. Kepler попадает как раз во вторую категорию.
После этого ученые выяснили следующее — у маленьких планет есть или материки, или острова. А вот у очень больших планет поверхности нет. На Суперземлях количество воды может достигать половины от всей массы планеты. Вероятно, и Kepler покрыта океаном полностью.
Даже если и удастся выяснить, что Kepler пригодна для жизни, ученые предупреждают, что не на каждой планете будет комфортно существам, привыкшим к обитанию на Земле. А вот экзотическим существам, схожим с нами клетками, — вполне.