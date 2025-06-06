Вызов для Маска: ученые обнаружили новую планету, пригодную для жизни

Kepler-725c — именно так называется огромная планета, которую специалисты уже успели прозвать Суперземлей. По измерениям ученых, обнаруженная планета в 3 раза больше Земли и в 10 раз тяжелее. Правда, год отсчитывается там по-другому — всего 207 дней. Но что самое интересное для нас, так это среда обитания. Как считают специалисты, на новой планете не жарко и не холодно, вполне комфортная температура для существования нашего вида. Кроме того, на новой планете есть вода.