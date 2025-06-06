Путин: комфорт в городе — один из знаков уважения к ветеранам

На совещании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам российский лидер Владимир Путин заявил, что создание комфортной городской среды — это один из важнейших способов проявить уважение к ветеранам.
Губернатор Мордовии Артем Здунов в ходе мероприятия указал на необходимость уделять многодетным семьям такое же внимание, как и ветеранам. Президент в свою очередь отметил, что в России традиционно с особым почтением относятся к ветеранам.
«Но один из самых хороших знаков уважения — так, чтобы на улице наши ветераны, да и другие граждане, чувствовали себя комфортно», — отметил Путин.
Глава государства обратился к Здунову с просьбой не упускать из виду качество дорог, в частности, в Саранске.
Ранее Путин призвал создать в России единую базу для развития беспилотной авиации.