Абсурд-шоу — родной дядя сдает племянника: что происходило в суде над редактором URA.RU Денисом Аллаяровым

Дениса Аллаярова отправили за решетку на два месяца по оговору родственника.
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу на два месяца — до 4 августа включительно — редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова. Журналиста оговорил родной дядя — экс-начальник отдела уголовного розыска ОП № 10 Андрей Карпов, который проходит фигурантом по другому делу. Он заявил, что племянник дал ему взятку в 20 тысяч рублей. Предполагается, что показания против Дениса Аллаярова Карпов дал, чтобы облегчить собственную участь. Что происходило на заседании по выбору меры пресечения нашему коллеге — в сбойке URA.RU.
Решения ждали почти четыре часа.
Избрание меры пресечения должно было начаться в суде в 16:00 по екатеринбургскому времени, однако было перенесено на 19:45. Все это время в суде толпились журналисты. Некоторым приходилось сидеть на полу в ожидании начала заседания.
Журналистов выгоняли из суда.
Заседание сделали закрытым от прессыФото: Илья Московец © URA.RU.
Еще перед началом заседания журналистов попросили убрать камеры. Когда после длительного перерыва Дениса Аллаярова снова привели в зал заседаний (в наручниках), следователь и прокурор потребовали немедленно закрыть процесс. Защита Аллаярова с этим требованием не согласилась, однако судья приняла сторону обвинения.
Не дали журналистам также выслушать обращение Аллаярова после вынесения меры пресечения. Охранники настойчиво просили представителей прессы удалиться.
Без комментариев.
Следователь после вынесения меры пресечения Аллаярову очень быстро покинула здание Ленинского райсуда. Вопросы журналистов она проигнорировала, хотя представители СМИ ждали комментариев по поводу принятого судом решения.
Вину не признаю, это оговор и провокация.
Денис Аллаяров не признал вину. «Обвинение я не признаю. Это оговор и провокация. Я просто выполнял свою журналистскую работу, которая не была связана с нарушением закона», — заявил Аллаяров.
Место назначения — Екатеринбургский централ.
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Денис Аллаяров будет содержаться в следственном изоляторе № 1 Екатеринбурга (в народе — Екатеринбургский централ), сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она сказала, что следит за условиями содержания и соблюдением прав обвиняемых в СИЗО, а к Аллаярову будут применяться стандартные меры, предусмотренные для подследственных. Омбудсмен пообещала реагировать на возможные нарушения.
Защита будет обжаловать слишком жесткую меру пресечения.
Адвокаты Аллаярова заявили, что будут обжаловать решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте журналиста. Обвинения в даче взятки защита считает провокацией, утверждая, что доказательства этого факта отсутствуют, а дело связано с профессиональной деятельностью журналиста. «Это давление на СМИ, работа с источниками теперь воспринимается как повод для преследования», — заявила адвокат Анастасия Харисанова.
Денис Аллаяров не раз становился обладателем наград от властейФото: Илья Московец © URA.RU.
Ранее защита подавала два ходатайства. Первое — о продлении срока задержания для предоставления документов о состоянии здоровья Аллаярова, страдающего хроническими заболеваниями, и положительных характеристик. Второе — об избрании более мягкой меры пресечения, так как нарушений со стороны подзащитного не было, а сумма в 20 тысяч рублей, по словам адвокатов, несущественна и не подтверждена. Оба ходатайства были отклонены судом.
Слишком суровая мера: мнение «звездного» адвоката.
Звездный адвокат из Москвы Калой Ахильгов считает, что арест Аллаярова является слишком суровой мерой. Об этом он сказал в разговоре с URA.RU.
«Если это единственный эпизод, который будет вменяться и ляжет в основу обвинения, то, безусловно, это прямо чрезмерно суровая мера пресечения», — сказал он. — Как правило, у таких дел основная цель — это устранить журналиста от его деятельности, которую он осуществляет, изолировать его, устранить, запугать".
«Масштаб обысков и жестокости непонятен»: официальное заявление URA.RU.
Масштаб обысков и жестокости по отношению к Денису Аллаярову нам изначально был непонятен. Сегодня вопросов стало еще больше: второго фигуранта, который якобы брал эту «взятку» в 20 тысяч от своего племянника, отпустили домой. А Денис отправлен за эти же 20 тысяч рублей в СИЗО на целых два месяца.
Степень суровости меры пресечения непонятнаФото: Илья Московец © URA.RU.
После того как Денис прошел допрос, к нему больше не пускали юристов. Адвокаты просили отложить суд на 72 часа, чтобы получить необходимые документы, и зафиксировать состояние здоровья — у Дениса есть хронические заболевания. Но нам отказали без объяснения причин.
Кроме того, мы попросту опасаемся за жизнь Дениса: за время работы он как профессиональный журналист успел нажить себе врагов, поскольку писал на темы, которые кто-то назовет «опасными».
Все это мы также трактуем как элемент давления. Особо показательно, что во время его заключительного слова из зала уже выгоняли журналистов, не давая ему его произнести.
Сегодня нас поддержало множество наших читателей — коллеги по цеху, депутаты, сенаторы, правозащитники выражали нам поддержку из разных уголков страны. Многие уже обратились в правоохранительные органы и СПЧ, разделяя позицию редакции — происходящее совершенно несоразмерно вменяемому.
Сегодня также будет 6 лет с момента задержания Ивана Голунова — считаем, что дело Аллаярова такое же опасное для российских СМИ: оба подверглись преследованию за журналистскую работу. И, если в стране все-таки появится такой прецедент, то под ударом окажутся десятки тысяч журналистов.
Вечером 5 июня был задержан Денис Аллаяров, занимающий должность редактора свердловского подразделения информационного агентства URA.RU. В отношении него выдвинуто обвинение в передаче взятки должностному лицу — по версии следствия, речь идет о якобы переданных 20 тысячах рублей его родственнику, сотруднику полиции, проходящему обвиняемым по другому уголовному делу. Однако данная информация не соответствует действительности: родственник, находящийся под следствием, оговорил Аллаярова в попытке смягчить собственное положение, чем воспользовались сотрудники правоохранительных органов.
В ходе шестичасового обыска, проведенного в редакции агентства с существенными нарушениями процессуальных норм — сотрудники силовых структур проникли в помещение в масках, используя кувалду и лом, что парализовало работу организации. Никаких доказательств причастности Дениса Аллаярова к вменяемому ему преступлению обнаружено не было.
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в отношении Аллаярова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 4 августа включительно. Сам журналист заявил, что осуществлял исключительно профессиональные обязанности. Адвокаты редактора сообщили о намерении обжаловать принятое судом решение, настаивая на том, что обвинения во взяточничестве являются провокацией и не подкреплены доказательствами. Защита связывает уголовное преследование Аллаярова с его профессиональной деятельностью.
Подробнее о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.