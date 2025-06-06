Абсурд-шоу — родной дядя сдает племянника: что происходило в суде над редактором URA.RU Денисом Аллаяровым

Масштаб обысков и жестокости по отношению к Денису Аллаярову нам изначально был непонятен. Сегодня вопросов стало еще больше: второго фигуранта, который якобы брал эту «взятку» в 20 тысяч от своего племянника, отпустили домой. А Денис отправлен за эти же 20 тысяч рублей в СИЗО на целых два месяца.