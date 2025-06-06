Из Молдовы уходят облака: В выходные солнце будет палить беспощадно — спасайся, кто может

В субботу, 7 июня, в Молдове будет больше +32 градусов днем.
И даже облака не спасут — синоптики прогнозируют солнечную погоду.
Ночью будет полегче — +16 градусов.
Осадков не ожидается.
Также жарко будет и в воскресенье, 8 июня.
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