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Из Молдовы уходят облака: В выходные солнце будет палить беспощадно — спасайся, кто может

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 7 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 7 июня, в Молдове будет больше +32 градусов днем.

И даже облака не спасут — синоптики прогнозируют солнечную погоду.

Ночью будет полегче — +16 градусов.

Осадков не ожидается.

Также жарко будет и в воскресенье, 8 июня.

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