Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Porsche Cayenne пьяного нижегородца отправили на нужды СВО

Porsche Cayenne, изъятый у жителя Нижнего Новгорода, по решению судебных приставов отправился на нужды СВО. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Источник: Life.ru

«Представители военного ведомства посчитали, что спортивный кроссовер послужит достижению целей СВО», — заявили приставы.

Ранее нарушитель уже попадался в нетрезвом виде за рулём. В этот раз суд признал его виновным по статье 264.1 УК РФ, приговорил к наказанию и постановил изъять автомобиль в пользу государства. Машину арестовали, а судебные приставы предложили использовать её в целях СВО. Porsche уже передали представителям Минобороны.

Ранее глава ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что судебные приставы передали Минобороны уже более 190 тысяч единиц конфискованного имущества. В списке — не только автомобили, но и лодки, техника, древесина, табачные изделия и даже компьютеры. Всё — в рамках оперативного взаимодействия с Минобороны и по постановлению Правительства от 8 сентября 2023 года.