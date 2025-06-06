Porsche Cayenne пьяного нижегородца отправили на нужды СВО

Ранее глава ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что судебные приставы передали Минобороны уже более 190 тысяч единиц конфискованного имущества. В списке — не только автомобили, но и лодки, техника, древесина, табачные изделия и даже компьютеры. Всё — в рамках оперативного взаимодействия с Минобороны и по постановлению Правительства от 8 сентября 2023 года.