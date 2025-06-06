Сборные РФ и Нигерии по футболу почтили память погибших в Брянской области

Футболисты сборных России и Нигерии по футболу минутой молчания почтили память людей, погибших в результате теракта в Брянской области.
Российская сборная принимает нигерийцев 6 июня на московском стадионе «Лужники». Минуту молчания объявили перед стартовым свистком.
Напомним, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельс. Семь человек погибли, свыше 100 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал терроризмом удар по гражданским лицам в Брянской области. Глава государства отметил, что действия Киева были направлены на срыв второго раунда переговоров между РФ и Украиной.