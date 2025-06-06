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Сборные РФ и Нигерии по футболу почтили память погибших в Брянской области

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост.

Источник: Аргументы и факты

Футболисты сборных России и Нигерии по футболу минутой молчания почтили память людей, погибших в результате теракта в Брянской области.

Российская сборная принимает нигерийцев 6 июня на московском стадионе «Лужники». Минуту молчания объявили перед стартовым свистком.

Напомним, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельс. Семь человек погибли, свыше 100 пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал терроризмом удар по гражданским лицам в Брянской области. Глава государства отметил, что действия Киева были направлены на срыв второго раунда переговоров между РФ и Украиной.