Сборные РФ и Нигерии по футболу почтили память погибших в Брянской области

Напомним, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельс. Семь человек погибли, свыше 100 пострадали.