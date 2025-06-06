С фейерверком и шоу. Скейт-роллер-парк открыли на фестивале «Вытокі» в Поставах

Он также отметил, что в городе имеется достойная спортивная инфраструктура. «Мы видели стадионы, которые, я думаю, есть не в каждом районе Минска. Есть различные ФОКи и спортзал для борьбы. Это отличные места для города с населением 20 тысяч человек. Я жил в подобном городе, и тогда нам об этом можно было только мечтать. Поставы могут гордиться своей инфраструктурой и поддерживать ее в порядке», — добавил глава НОК.