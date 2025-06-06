С фейерверком и шоу. Скейт-роллер-парк открыли на фестивале «Вытокі» в Поставах

6 июня, Поставы /Корр. БЕЛТА/. В Поставах одновременно с торжественным открытием спортивно-культурного фестиваля «Вытокі» открыли новый скейт-роллер-парк, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко отметил, что, когда фестиваль только запускали, ожидали его популярности. Но не думали, что он обретет настоящую всенародную любовь. «Но мы рады, что так получилось», — подчеркнул он.
Поставы были выбраны для фестиваля неслучайно. «У нас есть ряд критериев для выбора города. Конечно, обсуждаем с местной властью. По порядку идут Брестская область, Витебская, а следующей будет Гомельская. Учитывается ряд критериев по городам, чтобы площадка была, чтобы город был небольшой и чтобы в нем было немного мероприятий такого масштаба», — рассказал Виктор Лукашенко.
Субботин: спорт — важная составляющая национальной безопасности в нашем государстве.
Он также отметил, что в городе имеется достойная спортивная инфраструктура. «Мы видели стадионы, которые, я думаю, есть не в каждом районе Минска. Есть различные ФОКи и спортзал для борьбы. Это отличные места для города с населением 20 тысяч человек. Я жил в подобном городе, и тогда нам об этом можно было только мечтать. Поставы могут гордиться своей инфраструктурой и поддерживать ее в порядке», — добавил глава НОК.
Сегодня город получил еще один объект в свою инфраструктуру — скейт-роллер-парк. «Завтра у нас основной спортивный день, и я думаю, что родители с детьми смогут посмотреть и попробовать свои силы здесь. Возможно, в будущем мы увидим новых звездочек», — сказал Виктор Лукашенко.
Он напомнил, что формат «один год — один город» был внедрен в прошлом году, и это решение оказалось оправданным. Президент НОК подчеркнул, что это позволило сосредоточить силы и средства, чтобы сделать фестиваль масштабнее, ярче и длиннее на целый день.
Виктор Лукашенко также подчеркнул, что фестиваль приносит свои плоды — все больше детей приходит в спорт. «Мы провели исследования: после фестиваля количество желающих заняться спортом увеличивается на 20%. Понятно, не все останутся в секциях, но если хотя бы 10% останется, это будет нашей большой заслугой. Хобби и профессиональный спорт очень важны сегодня», — подчеркнул он.
Церемония открытия скейт-роллер-парка и фестиваля прошла с размахом: фейерверки, дымовое шоу и огненные пушки. Первыми площадку опробовали лучшие белорусские представители велоспорта, роллер-спорта и сильнейшие команды страны по брейкингу.
Торжественную ленточку открытия перерезали Виктор Лукашенко и председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.
Второй день «Вытокаў» оказался ярким и насыщенным. Завершением этого дня для гостей фестиваля и жителей Постав станет театрализованная музыкальная постановка «Модны вадэвiль» от Театра юного зрителя и проекта «Роднае-моднае», а также концерт с кавер-версиями известных мелодий, включая рок-хиты, исполненными на традиционном белорусском инструменте — цимбалах. Завтра состоится любимый детьми олимпийский квест, где они смогут выиграть смарт-часы, Bluetooth-колонку или пауэрбанк, а также множество других призов. -0-Фото Татьяны Матусевич и Дениса Костюченко.