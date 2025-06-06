Минстройархитектуры установило статиндексы стоимости строительно-монтажных работ за май

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства определило статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за май. Это предусмотрено постановлением ведомства от 2 июня 2025 года № 68, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Документом установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний по стране — 100.7784), строительных материалов, изделий и конструкций (средний по стране — 100.6386). Индексы рассчитаны за май 2025 года к апрелю 2025 года.
Также постановлением установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за май 2025 года к маю 2024-го. Средний индекс по стране составил 114.7011.
Документ вступает в силу после официального опубликования. -0-