Минстройархитектуры установило статиндексы стоимости строительно-монтажных работ за май

Документом установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний по стране — 100.7784), строительных материалов, изделий и конструкций (средний по стране — 100.6386). Индексы рассчитаны за май 2025 года к апрелю 2025 года.