Пылавший более 50 лет газовый кратер «Врата ада» в пустыне Каракумы в Туркменистане постепенно угасает, зафиксировано заметное снижение интенсивности огня в гигантском провале. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Издание напомнило, что кратер образовался в 1971 году после неудачного бурения советских геологов.
«С тех пор “ворота” стали как одной из главных туристических достопримечательностей страны, так и основным источником загрязняющих выбросов метана», — говорится в материале.
По словам туркменских ученых, пламя в кратере начинает угасать из-за сокращения потока природного горючего газа. Местные чиновники говорят, что пожары теперь в три раза меньше, чем раньше, и их можно увидеть только в непосредственной близости.
Как писал сайт KP.RU, в январе 2022 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил найти способ потушить так называемые «Врата ада» — гигантский газовый кратер, который горит в пустыне Каракумы уже более сорока лет. также он отметил, что республика «теряет ценное сырье».
Напомним, в 1971 году советские геологи обнаружили у селения Дарваза скопление подземного газа. Начали разведку, но буровая вышка вместе с оборудованием ушла в провал. В результате образовался кратер диаметром 60 метров и глубиной 20 метров из которого шел газ. Геологи, не долго думая, подожгли кратер, рассчитывая, что топливо вскоре выгорит. Но гигантская природная «конфорка» полыхает до настоящего времени.