Напомним, в 1971 году советские геологи обнаружили у селения Дарваза скопление подземного газа. Начали разведку, но буровая вышка вместе с оборудованием ушла в провал. В результате образовался кратер диаметром 60 метров и глубиной 20 метров из которого шел газ. Геологи, не долго думая, подожгли кратер, рассчитывая, что топливо вскоре выгорит. Но гигантская природная «конфорка» полыхает до настоящего времени.