«Безответственно»: депутат Кикль выразил недовольство визитом Зеленского в Австрию

При этом в конце мая Зеленский уже приезжал в Германию. Однако вскоре он срочно вернулся в Киев из-за обострения ситуации на фронте. Украинский лидер отменил запланированные мероприятия в Дюссельдорфе и Ахене, посчитав неуместным находиться за границей в текущей обстановке в связи с тяжелой ситуацией в Сумской области.