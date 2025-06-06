«Безответственно»: депутат Кикль выразил недовольство визитом Зеленского в Австрию

Депутат, председатель Австрийской партии свободы (FPO) и лидер крупнейшей фракции парламента страны Герберт Кикль выразил недовольство по отношению к запланированному визиту украинского президента Владимира Зеленского в Австрию. Соответствующие заявления политика приводит местное издание Kosmo.
— Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку президенту страны, находящейся в состоянии войны, — сказал политик.
Кикль полагает, что официальный государственный визит украинского лидера в Австрию может превратить страну в «потенциальную цель» в случае эскалации конфликта. Кроме того, депутат заявил, что допуск Зеленского является нарушением закрепленного в конституции положения о нейтралитете.
По словам Кикля, Австрия, будучи нейтральным государством, должна исполнять роль посредника, а не представителем той или иной стороны, говорится в материале.
При этом в конце мая Зеленский уже приезжал в Германию. Однако вскоре он срочно вернулся в Киев из-за обострения ситуации на фронте. Украинский лидер отменил запланированные мероприятия в Дюссельдорфе и Ахене, посчитав неуместным находиться за границей в текущей обстановке в связи с тяжелой ситуацией в Сумской области.