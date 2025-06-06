Контактные линзы и купание: врач назвала скрытые риски для здоровья глаз

Специалист уточнила, что мягкая контактная линза может сместиться или выпасть, если в глаза попадёт вода. Это может произойти как при активном плавании или нырянии, так и при спокойном отдыхе в воде. Для людей с лёгкой близорукостью это не создаёт больших проблем, но тем, у кого сильная миопия, потеря линзы может вызвать серьёзный дискомфорт и дезориентацию.