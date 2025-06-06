Контактные линзы и купание: врач назвала скрытые риски для здоровья глаз

С началом лета и купального сезона многие люди с плохим зрением задаются вопросом, можно ли плавать в контактных линзах, даже в чистом бассейне. Врач-офтальмолог Светлана Миргородская пояснила в беседе с «Газета.Ru», что носить линзы во время плавания нежелательно.
Специалист уточнила, что мягкая контактная линза может сместиться или выпасть, если в глаза попадёт вода. Это может произойти как при активном плавании или нырянии, так и при спокойном отдыхе в воде. Для людей с лёгкой близорукостью это не создаёт больших проблем, но тем, у кого сильная миопия, потеря линзы может вызвать серьёзный дискомфорт и дезориентацию.
Миргородская также отметила, что в любом водоёме — будь то река, озеро, море или бассейн — присутствуют микроорганизмы, опасные для глаз. Контактные линзы, изготовленные из пористого материала, задерживают бактерии и грибки, что может привести к их размножению. Это повышает риск воспалительных заболеваний, таких как конъюнктивит или кератит. Кроме того, вода в водоёмах содержит соли, хлор, известняк или железо, которые оседают в линзах, ухудшая их качество и снижая чёткость зрения.
Лето манит к водоёмам, но отдых у воды требует осторожности. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин подчеркнул, что перед купанием важно убедиться в безопасности водоёма. По его словам, лучше выбирать места с проточной водой, так как она менее подвержена заражению инфекциями. Он также посоветовал уточнять, проводились ли проверки водоёма на наличие опасных микроорганизмов.