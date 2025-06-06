WSJ: Трамп намерен избавиться от своего автомобиля Tesla на фоне конфликта с Маском

Сейчас отношения между Трампом и Маском ухудшились. 5 июня Трамп написал в Truth Social, что Маск «сошел с ума». По его словам, предприниматель был «на пределе», и президент попросил его покинуть пост в администрации. Трамп также сообщил о прекращении субсидий на электромобили, отметив, что Маск знал об этом заранее. По мнению Трампа, именно государственная поддержка стимулировала спрос на электрокары, а после ее отмены Маск «сошел с ума».