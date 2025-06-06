WSJ: Трамп намерен избавиться от своего автомобиля Tesla на фоне конфликта с Маском

По информации источника издания в Белом доме, автомобиль по-прежнему находится у западного крыла здания. Трамп приобрел авто в начале 2025 года для фотосессии в поддержку Илона Маска, основателя Tesla.
Сейчас отношения между Трампом и Маском ухудшились. 5 июня Трамп написал в Truth Social, что Маск «сошел с ума». По его словам, предприниматель был «на пределе», и президент попросил его покинуть пост в администрации. Трамп также сообщил о прекращении субсидий на электромобили, отметив, что Маск знал об этом заранее. По мнению Трампа, именно государственная поддержка стимулировала спрос на электрокары, а после ее отмены Маск «сошел с ума».
Маск, в свою очередь, не раз выступал против налоговой политики Трампа. В последний раз он назвал законопроект «отвратительным», а до этого заявлял, что тот подрывает работу департамента по повышению эффективности федеральных расходов (DOGE). WSJ ранее цитировала заявление Трампа, в котором он охарактеризовал Маска как «наполовину гения, наполовину мальчишку».
31 мая Трамп провел прощальную встречу с Маском, поблагодарив его за «невероятную» работу. Президент подчеркнул, что Маск повлиял на методы управления в Вашингтоне, а департамент DOGE, созданный при его участии, привел в правительство инженеров и IT-специалистов высокого уровня.