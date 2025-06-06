Сборные России и Нигерии по футболу почтили память погибших в теракте под Брянском

Сборные России и Нигерии по футболу перед товарищеским матчем почтили память погибших в результате теракта в Брянской области. Встреча стартовала в 20.00 по московскому времени пятницы, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве.
Также пресс-служба национальной команды России сообщала, что на закрытии встречи группа «Рождество» исполнит песню «Так хочется жить».
Главным арбитром выступает судья из Азербайджана Алияр Агаев.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Нигерии.
По словам специалиста, он всегда ставит перед командой задачу одержать победу. Вместе с тем каждая встреча, отметил наставник, это возможность проверить наработки и в атаке, и в обороне.
Автомобильный мост рухнул на железную дорогу в Брянской области 1 июня. В тот момент под путепроводом проезжал пассажирский поезд. В результате катастрофы семь человек погибли, больше сотни получили различные повреждения.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, обрушение произошло в результате подрыва. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.
По данным Минздрава России, в настоящее время лечение в медучреждениях продолжают получать 20 человек.