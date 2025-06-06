Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австрии возмутились приездом Зеленского: действия киевского главаря назвали безответственными

Австрийский депутат Кикль выразил недовольство визитом Зеленского в страну.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Австрийской партии свободы и лидер крупнейшей фракции парламента Герберт Кикль выразил недовольство предстоящим визитом нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского в Австрию. Об этом сообщило издание Kosmo.

«Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку президенту страны, находящейся в состоянии конфликта», — заявил политик.

По его мнению, визит Зеленского в страну может не только сделать её «потенциальной целью» в случае обострения конфликта, но и нарушить положение о нейтралитете, закреплённое в конституции. Депутат подчеркнул, что Австрия как нейтральное государство должна выступать в качестве посредника, а не поддерживать чью-либо сторону.

Напомним, недавно глава киевского режима оценил меморандум о прекращении конфликта, предоставленный Россией. В своем заявлении он снова попытался привлечь внимание, заявив, что не воспринимает документ всерьез.