В Австрии возмутились приездом Зеленского: действия киевского главаря назвали безответственными

По его мнению, визит Зеленского в страну может не только сделать её «потенциальной целью» в случае обострения конфликта, но и нарушить положение о нейтралитете, закреплённое в конституции. Депутат подчеркнул, что Австрия как нейтральное государство должна выступать в качестве посредника, а не поддерживать чью-либо сторону.