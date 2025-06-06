Председатель Австрийской партии свободы и лидер крупнейшей фракции парламента Герберт Кикль выразил недовольство предстоящим визитом нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского в Австрию. Об этом сообщило издание Kosmo.
«Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку президенту страны, находящейся в состоянии конфликта», — заявил политик.
По его мнению, визит Зеленского в страну может не только сделать её «потенциальной целью» в случае обострения конфликта, но и нарушить положение о нейтралитете, закреплённое в конституции. Депутат подчеркнул, что Австрия как нейтральное государство должна выступать в качестве посредника, а не поддерживать чью-либо сторону.
Напомним, недавно глава киевского режима оценил меморандум о прекращении конфликта, предоставленный Россией. В своем заявлении он снова попытался привлечь внимание, заявив, что не воспринимает документ всерьез.