Эксперт рассказал, как изменились правила для владельцев оружия

С 6 июня 2025 года начал действовать новый приказ Росгвардии, утвердивший единый регламент выдачи разрешений на хранение и использование оружия. Этот документ заменил предыдущий регламент 2020 года, который регулировал только выдачу разрешений юридическим лицам.
Теперь правила распространяются и на граждан РФ, желающих получить разрешение на хранение и использование спортивного короткоствольного нарезного оружия на стрелковых объектах. Редактор журнала «Охота и рыбалка. 21 век», эксперт по оружию Александр Кудряшов рассказал «МК», как теперь гражданин может получить оружие.
Новый регламент упрощает процедуру оформления, учитывая категорию заявителя. Юридические лица могут получить разрешение на хранение и использование оружия и патронов, в том числе на стрелковых объектах. Граждане РФ имеют право оформить разрешение только на спортивное короткоствольное нарезное оружие, которое можно применять исключительно на специализированных стрелковых объектах. Подать заявление могут как сами организации через уполномоченных представителей, так и физические лица. Максимальный срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней.
Выданное разрешение действует в течение пяти лет, а соответствующая информация вносится в реестр лицензий. Для оформления документа юридическим лицам необходимо подтвердить наличие оборудованного помещения для хранения оружия и предоставить копию лицензии на его приобретение.
Основанием для отказа в выдаче разрешения могут стать неполный пакет документов или несоответствие условий хранения оружия установленным требованиям.
Кроме того, Росгвардия утвердила отдельный административный регламент для выдачи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на ввоз и вывоз гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему. В этом случае срок оказания услуги не должен превышать 15 дней.
— Единственное, что изменилось — как и в других случаях, сократили сроки оформления разрешений, — говорит Александр Кудряшов. — Раньше, например, новое разрешение на охотничье оружие или любое другое оформлялось за 30 дней. Теперь при первичном получении пишут 10 дней, а при переоформлении — 20. То есть сроки стали короче.
Таким образом, с момента подачи документов в Росгвардию ты получаешь разрешение на 10 дней быстрее. Это хорошая инициатива.
— А почему раньше короткоствольное оружие было сложнее оформить?
— У нас короткоствольное нарезное оружие можно получить только в качестве наградного. Других способов легально получить короткоствольное нарезное оружие нет. Либо ты покупаешь так называемое ООП — оружие ограниченного поражения.
Есть отдельная категория — спортивное оружие. Когда ты получаешь разрешение, оно оформляется именно как спортивное. Но оно хранится на спортивном объекте — в тире, с которым у тебя договор. Ты платишь за хранение, приходишь туда тренироваться.
Когда эта система только появилась (а было это, кажется, лет десять назад), некоторое время была лазейка: коллекционеры могли приобретать пистолеты как спортивные, а потом переоформлять их в коллекционные. Но эту возможность быстро закрыли — теперь коллекционировать можно только гражданское оружие, а спортивное остаётся строго привязанным к месту хранения.
Сейчас у людей на руках осталось то оружие, которое успели оформить до запрета.
Ещё момент: раньше все регламенты по оружию писали в МВД, а теперь этим занимается Росгвардия. И они постепенно переписывают все нормативы — буквально каждый месяц выходят новые уточнения: по гладкоствольному, нарезному, спортивному оружию.
По сути, правила остаются теми же, но вносятся мелкие правки. Видимо, сейчас очередь дошла до спортивных пистолетов — их регламенты тоже обновили.