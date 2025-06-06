Эксперт рассказал, как изменились правила для владельцев оружия

Когда эта система только появилась (а было это, кажется, лет десять назад), некоторое время была лазейка: коллекционеры могли приобретать пистолеты как спортивные, а потом переоформлять их в коллекционные. Но эту возможность быстро закрыли — теперь коллекционировать можно только гражданское оружие, а спортивное остаётся строго привязанным к месту хранения.