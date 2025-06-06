В Госдуме заявили, что Киев отказался от тел погибших из-за безразличия к солдатам

— Даже команды такие приходили, я знаю, командирам ВСУ, не опознавать погибших, не забирать. Они в своем репертуаре действуют, у них в одном глазу евро, а в другом — доллар. Вот из этого они и исходят. Не видят они людей за этими долларами и евро, — приводит его слова News.ru.