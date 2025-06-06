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Маск оценил шутку Медведева о готовности РФ помирить его с Трампом

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в пятницу, 6 июня, отреагировал смеющимся смайликом на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о готовности Москвы помочь урегулировать конфликт между ним и президентом США Дональдом Трампом за акции Starlink.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в пятницу, 6 июня, отреагировал смеющимся смайликом на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о готовности Москвы помочь урегулировать конфликт между ним и президентом США Дональдом Трампом за акции Starlink.

В своем сообщении Медведев назвал акции компании «разумным вознаграждением» за помощь Трампу и Маску.

3 июня американский предприниматель открыто раскритиковал законопроект Трампа и пристыдил тех конгрессменов, которые его поддержали. Он отметил, что США с каждым годом только увеличивают свой госдолг, и поддержал идею объявления импичмента Трампу. Кроме того, Маск заявил, что без его поддержки американский лидер не смог бы одержать победу на президентских выборах.

Позднее Дональд Трамп заявил, что Маск сошел с ума и «износился», пояснил, что в связи с этим попросил его покинуть госслужбу и изъял его мандат на электромобили. В ответ на это миллиардер раскрыл связь президента США с делом Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении в проституции и торговле людьми. По словам Маска, материалы не опубликованы из-за того, что в них содержится имя Трампа.