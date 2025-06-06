Маск оценил шутку Медведева о готовности РФ помирить его с Трампом

Позднее Дональд Трамп заявил, что Маск сошел с ума и «износился», пояснил, что в связи с этим попросил его покинуть госслужбу и изъял его мандат на электромобили. В ответ на это миллиардер раскрыл связь президента США с делом Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении в проституции и торговле людьми. По словам Маска, материалы не опубликованы из-за того, что в них содержится имя Трампа.