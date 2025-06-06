WSJ: Трамп оказывает давление на сенат по законопроекту о санкциях против России

Белый дом оказывает давление на сенат, чтобы смягчить формулировки в законопроекте об ужесточении антироссийских санкций. В частности, представители администрации президента США Дональда Трамп неофициально связывались с офисом сенатора Линдси Грэма* по поводу документа. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщила газета The Wall Street Journal.
Они требовали добавить в его текст оговорки, которые дадут американскому лидеру возможность самостоятельно решать, какие ограничения вводить в отношении кого-либо. Журналисты подчеркнули, что восстановление отношений с Россией остается приоритетом американской администрации, передает газета.
5 июня Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости США готовы ввести санкции в отношении как России, так и Украины. При этом американский лидер сравнил российского и украинского лидеров с маленькими детьми, которые дерутся в парке, отметив, что иногда им нужно «дать подраться дальше».
4 июня спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что законопроект о введении новых американский санкций в отношении России готов к принятию.
*Внесен в список террористов и экстремистов в России.