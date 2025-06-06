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В Ростовской области «Поезд здоровья» посетили почти 15 тысяч дончан

15 тысяч консультаций: как «Поезд здоровья» спасает дончан.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

«Поезд здоровья» продолжает колесить по Ростовской области, привозя квалифицированную медицинскую помощь в самые отдаленные уголки региона. Уже почти 15 тысяч жителей, включая 1,3 тысячи детей, воспользовались этой уникальной возможностью. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Проект предлагает консультации узких специалистов — кардиолога, невролога, офтальмолога, эндокринолога. Также проводятся диагностические исследования, лабораторные анализы, даются направления в ведущие областные клиники при необходимости.

Уже 28 человек направлены на госпитализацию в Областную клиническую больницу. Более 400 детей получили направления в детскую областную больницу, также выявлено 90 случаев с подозрением на онкологию.

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