В Ростовской области «Поезд здоровья» посетили почти 15 тысяч дончан

«Поезд здоровья» продолжает колесить по Ростовской области, привозя квалифицированную медицинскую помощь в самые отдаленные уголки региона. Уже почти 15 тысяч жителей, включая 1,3 тысячи детей, воспользовались этой уникальной возможностью. Об этом сообщили в региональном правительстве.