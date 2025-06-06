Поклонская удивила подписчиков платьем-вишиванкой

Ранее Поклонская рассказала, что во время своей работы в Госдуме получала предложение перейти в ЛДПР. Она прошла в парламент по списку «Единой России», но не была членом партии, с инициативой обмена выступил лично лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.