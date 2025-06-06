Народные приметы: что можно и чего нельзя делать 7 июня

7 июня в народной традиции отмечается день, посвящённый Иоанну Предтече, или, как говорили в народе, Ивану Медвяным. В церковном календаре эта дата связана с третьим обретением главы Иоанна Крестителя — событием, окружённым древними легендами и почитаемым как священное. С этим днём связано множество поверий и обрядов, а само его название произошло от росы, появляющейся утром на травах — тягучей и сладковатой на вид, как мёд.