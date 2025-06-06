Народные приметы: что можно и чего нельзя делать 7 июня

Какой сегодня день по народному календарю.
7 июня в народной традиции отмечается день, посвящённый Иоанну Предтече, или, как говорили в народе, Ивану Медвяным. В церковном календаре эта дата связана с третьим обретением главы Иоанна Крестителя — событием, окружённым древними легендами и почитаемым как священное. С этим днём связано множество поверий и обрядов, а само его название произошло от росы, появляющейся утром на травах — тягучей и сладковатой на вид, как мёд.
На Руси это время ассоциировалось с началом активных сельскохозяйственных работ: посадки, сбор трав и заготовки на зиму. Особое внимание уделяли состоянию природы — по росе, пению птиц и поведению насекомых судили о погоде и будущем урожае. Этот день считался важным рубежом между весной и летом, когда стоит прислушаться к природе и быть внимательнее к своему состоянию.
Чем он примечателен?
День 7 июня издавна выделяли как особый в череде летних дат. Он связан с переходом к стабильной тёплой погоде, началом сбора первой зелени и активного ухода за огородными культурами. В деревнях его считали подходящим для духовного очищения: важно было сохранять внутреннее спокойствие, не впадать в ссоры, не злословить.
Главной особенностью дня считалась утренняя медвяная роса. Люди верили, что она может как принести пользу, так и навредить — особенно скоту, которого не выпускали в поле, пока роса не исчезнет. По виду и количеству росы также судили о погоде: если она густая — день будет ясным.
Также этот день имел обережное значение: считалось, что доброе слово и чистое дело, совершённые 7 июня, возвращаются сторицей. А вот невоздержанность в словах или поступках могла повлечь за собой череду неудач.
Что делали на Руси в этот день?
В деревенском быту день Ивана Медвяного был насыщен трудами и ритуалами. Люди старались начинать утро рано, с забот о земле и доме. Считалось, что дела, начатые на рассвете, принесут особенно хорошие плоды.
В этот день:
Высаживали рассаду капусты — раннее утро считалось наилучшим временем для этого. Собиратели трав выходили в поле за лекарственными растениями — особенно ценились те, на которых лежала роса. Женщины читали заговоры на хороший урожай, полагая, что день обладает особой энергетикой плодородия. Очищали дом от скверны: выносили старые вещи, устраивали мелкие уборки, избавлялись от накопившегося хлама. Наблюдали за животными и природой, делая выводы о погоде и состоянии урожая.
Что рекомендуется делать в этот день?
7 июня считается благоприятным днём для того, чтобы:
Заниматься посадками, особенно капусты и других поздних овощей. Заняться уборкой или перестановкой — это помогает обновить пространство и привлечь удачу. Собирать лечебные растения — они обладают особой силой, если собраны рано утром. Выбрать момент для посещения парикмахера, если хочется перемен в личной жизни или в настроении. Совершить добрый поступок — даже маленькая помощь может принести неожиданные плоды. Надеть светлую одежду — по поверьям, это помогает привлечь благополучие.
Чего не стоит делать в этот день, 7 июня?
Некоторые действия в этот день считались неблагоприятными. Люди старались их избегать, чтобы не навлечь на себя и дом беду:
Не надевали тёмную одежду — она ассоциировалась с грустью и могла «притянуть» плохое настроение. Избегали ругани и злых слов — особенно в адрес близких. Не плевали на землю — считалось, что это может привести к череде неудач. Не ходили босиком по росе — это сулило болезни. Не просили начальство о повышении или деньгах — считалось, что результат окажется противоположным ожидаемому.
Приметы погоды на 7 июня.
Погода в этот день традиционно наблюдалась особенно внимательно. Некоторые приметы:
Роса утром — к тёплому и ясному дню. Если роса отсутствует — возможен дождь к обеду. Цветущая рябина — к богатому урожаю зерновых. Позднее цветение рябины — осень наступит нескоро. Тихо вечером и лягушки не квакают — к похолоданию. Гром гремит резко и коротко — жди ливня. Пчёлы активно жужжат на цветах — завтра будет солнечно. Петух кричит рано вечером — возможен дождь ночью.
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