Иммуногенность РНК-вакцин повысили

Последующие опыты на мышах показали, что эта модификация действительно заставляла Т-клетки грызунов активнее реагировать на вакцину и вырабатывать более сильную реакцию на ковид, микробов-листерий и другие патогены, чем это делают обычные РНК-вакцины. Схожего эффекта ученые добились и при опытах с вакцинами, нацеленными на борьбу с меланомой. Это говорит о возможности использования белка IL-12 для повышения эффективности РНК-терапии рака, подытожили Фан и его коллеги.