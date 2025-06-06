Блогера Щепихина арестовали по делу об экстремизме

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов представительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щепихина Арега Самвеловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280, пунктом “а” части 2 статьи 282 УК РФ, на срок 2 месяца», — рассказали в суде.
Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй — до 6 лет.
Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении блогера, «разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики», была организована проверка.