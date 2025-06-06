В школах ЛНР в 2026 году появится единый учебник по русскому языку

С 2026 года все школы Луганской Народной Республики перейдут на единый учебник по русскому языку. Об этом сообщил «Луганскому информационному центру» глава Минобразования республики Иван Кусов в ходе форума «Родной язык — народное сокровище». По его словам, учебник находится в стадии подготовки. Также до конца 2025 года в рамках поручения президента РФ в школы поступят словари, методические материалы и портреты русских писателей и поэтов.