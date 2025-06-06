В Сети появился ролик с грубым посланием властям Эстонии на доме в Нарве

Позднее глава администрации Ивангорода Юрий Паршин в беседе с журналистом Telegram-канала «Подъем» отметил, что, скорее всего, данный ролик является монтажом. Он предположил, что горожане наверняка бы заметили подобную проекцию на стене здания, и в этом случае в Сети появилось бы другие видео с разных ракурсов.