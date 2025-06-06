В Сети появился ролик с грубым посланием властям Эстонии на доме в Нарве

На стене одного из домов в эстонской Нарве появилась проекция с посланием властям республики, которые хотят ввести запрет на территории страны на русский язык. Соответствующая видеозапись появилась в интернете.
Ролик, предположительно, сняли 6 июня утром — в День русского языка. На записи видно, как прожектор осветил стену здания в Нарве. Напомним, этот эстонский город расположен на границе с РФ. Очевидцы, вероятно, жители российского Ивангорода, сняли происходящее на смартфон.
«Хотите запретить величественный, могучий, многообразный, гармоничный, вечный, литературный, неповторимый, многогранный русский язык?» — спрашивается в послании.
После этого на стене дома появляется ответ — короткий и нецензурный.
Позднее глава администрации Ивангорода Юрий Паршин в беседе с журналистом Telegram-канала «Подъем» отметил, что, скорее всего, данный ролик является монтажом. Он предположил, что горожане наверняка бы заметили подобную проекцию на стене здания, и в этом случае в Сети появилось бы другие видео с разных ракурсов.
Ранее сообщалось, что депутата Росликова выгнали с заседания Сейма Латвии за русские слова.