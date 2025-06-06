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Cенатор Клишас усомнился в эффективности полного запрета вейпов в России

Клишас назвал сложной тему полного запрета вейпов в стране.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Андрей Клишас в эфире радио Sputnik выразил сомнение в эффективности полного запрета вейпов в России, отметив, что это сложная тема.

Политик подчеркнул, что поддерживает запрет вейпов и энергетиков и считает такие меры государства оправданными.

«Тема сложная. Когда речь идет о всякого рода ограничениях (алкоголя, вейпов, курения в целом) для несовершеннолетних, то я это поддерживаю», — сказал он.

При этом сенатор указал, что эффективность ограничения для взрослых, которые осознанно выбирают подобные продукты, вызывают у него сомнения. Клишас выразил опасение, что запрет таких устройств приведет к появлению «черного рынка».

Как писал сайт KP.RU, 3 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента готовы рассмотреть законопроект о полном запрете продажи электронных устройств для потребления никотина, если такое предложение поступит от правительства. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке, подчеркнул он.