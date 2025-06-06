Cенатор Клишас усомнился в эффективности полного запрета вейпов в России

Как писал сайт KP.RU, 3 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента готовы рассмотреть законопроект о полном запрете продажи электронных устройств для потребления никотина, если такое предложение поступит от правительства. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке, подчеркнул он.