Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России

— Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство — и компаний, и научных центров, и предприятий. Хотел бы обратить внимание: профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства не по названию, конечно, а по сути, — заявил Путин, его цитирует сайт Кремля.