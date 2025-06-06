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Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России

Для технологического развития России 2025 год является определяющим. Об этом в пятницу, 6 июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и национальным проектам.

Для технологического развития России 2025 год является определяющим. Об этом в пятницу, 6 июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства указал на важность понимания направлений, которые в текущий момент и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития как отдельных отраслей, так и регионов, а также всей страны.

— Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство — и компаний, и научных центров, и предприятий. Хотел бы обратить внимание: профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства не по названию, конечно, а по сути, — заявил Путин, его цитирует сайт Кремля.

21 апреля российский президент поручил организовать и провести в 2026 году Форум будущих технологий. Согласно тексту поручения, мероприятия нужно подготовить при участии заинтересованных организаций, а также представителей международного научного и экспертного сообщества. Ответственным за исполнения поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина.