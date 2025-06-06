Шишкарев обвинил гендиректора «Черноморца» в попытке устроить договорной матч

Генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» из Новороссийска Максим Пономарев пытался повлиять на результаты игры Первой лиги против «Сочи». С таким заявлением в пятницу, 6 июня, выступил председатель наблюдательного совета клуба, глава группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.
— То, что сделал господин Пономарев накануне матча с «Сочи», называется подлостью и предательством. Была попытка манипуляции футбольным результатом, — заявил он.
Шишкарев утверждает, что на эту тему «был намек на разговор» с главным тренером клуба Олегом Василенко. Кроме того, «был разговор» с четырьмя ведущими игроками.
— Какой‑то рациональной футбольной логики я в этом не вижу. Все то, что произошло, и то, что я знаю, я еще раз говорю, я не буду расшифровывать. Вы все люди умные, сами все понимаете, — подчеркнул председатель.
Шишкарев подчеркнул, что больше никогда не намерен иметь дело с таким человеком, как Пономарев. По его словам, футболисты «поступили, как мужики» и ни один из них не усомнился в своих действиях.
На вопрос о том, осведомлен ли Российский футбольный союз (РФС) о данной ситуации, Шишкарев заявил, что не намерен никого дополнительно информировать и что он сознательно высказал свое мнение. Он добавил, что знает гораздо больше и готов обсудить это, если кто-то уполномоченный начнет его об этом спрашивать.
При этом пресс-служба РФС уже сообщила, что намерена связаться с Шишкаревым. Пономарев в свою очередь заявил, что в шоке от подобных заявлений. По его словам, у разговора с футболистами были свидетели, которые могут подтвердить, что предложения о договорном матче в нем не обсуждались, передает МАТЧ ТВ.
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