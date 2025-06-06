Россиянин заявил о правах на значок японской компании-гиганта: подробности

— Борьба по этому делу будет серьезной, и рассказать о всех доказательствах, которые у нас есть, мы не можем. Все это для того, чтобы японский производитель не успел подсуетиться и вновь переписать что-то в своей истории. Мы ввели в курс дела наших американских коллег-адвокатов. Высока вероятность, что подключим их к делу и подадим иск в американский суд.