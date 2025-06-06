Россиянин заявил о правах на значок японской компании-гиганта: подробности

Россиянин Андрей Медведев утверждает, что именно он автор всемирно известного логотипа автомобилей «Тойота», который компания якобы присвоила себе незаконно. «Вечерняя Москва» узнала подробности этой истории из первых уст.
А начиналось так красиво…
В 1989 году, когда Андрею было 16 лет, он впервые увидел автомобиль японского бренда.
— Тогда вместо логотипа на решетке радиатора красовалось просто название бренда, — вспоминает Андрей. — Я решил, что такому невероятному автомобилю просто необходим логотип. Спустя два года, когда мне было 19 лет, я окончательно решил, что хочу разработать знак для этой компании. Приехал в Москву и занялся этим вопросом.
Глубокий смысл.
После того как Андрей нашел идеальную конфигурацию логотипа — известные всем три эллипса — он начал составлять для него описание и несколько смысловых объяснений. Во-первых, в минималистичном лого можно найти все буквы названия бренда. Во-вторых, при его создании автор оттолкнулся от логотипа УАЗа — чайки на фоне солнца. Небесное светило здесь стало отсылкой к стране, где произвели автомобиль.
— Но главный смысл: этот логотип символизирует Вселенную как обитель Творца. Овал Вселенной в виде буквы «О» и Творец, символ которого буква «Т», здесь стали одним целым. В день, когда я создавал логотип, на моем столе лежали две книги, оказавшие влияние на мою жизнь и объясняющие такой выбор: «Сын Человеческий», автор протоиерей Александр Мень, и Святое Евангелие, — поясняет Андрей.
Подлость не ожидали.
Когда работа была завершена, парень начал искать по всей Москве представительство японского бренда. Но тогда в СССР его еще не было. Зато удалось встретиться с представителем другой японской компании — «Мицубиси». Он обещал Андрею, что обязательно передаст логотип в «Тойоту» и предложил взять бумагу, подтверждающую, что принял от Медведева корреспонденцию.
— Я решил показать, что доверяю японцам, и отказался от нее. Этим жестом я хотел показать, что люди СССР относятся к соседу, Японии, дружественно, — отмечает Медведев.
Спустя пару лет Андрей обратил внимание на припаркованную машину. На решетке ее радиатора красовался логотип из трех овалов.
— Я надеялся на благородство японцев и считал, что мое авторство является их корпоративной тайной. Но через несколько лет они опубликовали ложную историю появления логотипа, и в 2020 году я все же решился написать доброе и тактичное письмо японской компании, — уточняет Андрей.
Все козыри есть.
Согласно версии «Тойоты», автор знака — победитель конкурса, в котором участвовали 20 тысяч человек. Медведев уточняет, что помимо нее есть еще две совершенно разных истории о появлении логотипа.
— Японский автопроизводитель утверждает, что подал заявку на регистрацию своего логотипа в Роспатент еще в 1989 году, — рассказывает адвокат Медведева, заслуженный юрист России Борис Мирзоев. — Хотя по советским законам это было невозможно ввиду запрета на регистрацию товарных знаков, состоящих из геометрических фигур.
Медведев прошел полиграф, а его рисунки с разработкой логотипа — экспертизу. Результаты обеих проверок доказывают правдивость слов Андрея, отмечает Мирзоев.
— Мы отправили к компании досудебную претензию с требованиями, среди которых признание авторства Медведева и указание этого факта на ресурсах автопроизводителя, — уточняет Мирзоев. — Сейчас ждем реакцию японской компании. Если ее не последует, дело отправится в суд.
«Вечерняя Москва» попыталась связаться с компанией «Тойота», чтобы узнать их версию происходящего. Пока автопроизводитель не ответил.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Максим Калинов, почетный адвокат России, кандидат юридических наук:
— Борьба по этому делу будет серьезной, и рассказать о всех доказательствах, которые у нас есть, мы не можем. Все это для того, чтобы японский производитель не успел подсуетиться и вновь переписать что-то в своей истории. Мы ввели в курс дела наших американских коллег-адвокатов. Высока вероятность, что подключим их к делу и подадим иск в американский суд.
И ДРУГИЕ СПОРЫ ОБ УЗНАВАЕМЫХ СИМВОЛАХ.
Многие бренды трепетно относятся к своим логотипам, ведь именно по ним их узнают потенциальные покупатели. Поэтому иски о защите интеллектуальной собственности — не редкость.
— Сегодня проблема отстаивания авторских прав довольно яркая на фоне других разбирательств, — рассказывает адвокат по арбитражным спорам Екатерина Кочина. — Нагрузка на суд по интеллектуальным правам увеличилась. Это связано в первую очередь с развитием информационных технологий: люди могут отследить, используют ли где-то продукт их творчества без согласия. И чаще всего в подобных разбирательствах суд встает на сторону автора.
Отдайте шарфик.
Однажды на футбольный клуб «Спартак» был подан иск, авторы которого пытались запретить клубу использовать обозначение «Спартак» в своей сувенирной продукции. Истцом выступила общественная организация «Международное физкультурно-спортивное общество “Спартак” имени Н. П. Старостина». Как выяснилось в суде, ему принадлежали права на одноименный товарный знак… Все шло к тому, что футбольный клуб мог лишиться права продавать болельщикам даже известные красно-белые шарфы. В ходе разбирательства выяснилось, что хоть и не исключительные, но права на «Спартак» принадлежат и футбольному клубу. Так что нарушения законодательства об авторских правах в этом случае не было.
Борьба с подражателями.
Американская корпорация, производящая одежду и обувь, известная всему миру по логотипу с тремя полосками, не раз ругалась с другими компаниями из-за схожих линий. Так, пару лет назад бренд подал иск на дизайнера, который использовал в своей одежде такие же четыре полосы. Мол, дизайнер старается поднять продажи благодаря узнаваемости компании. В суде бренду напомнили, что именно он дал разрешение использовать эти несчастные три полосы, добавив четвертую…