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Россиянин заявил о правах на значок японской компании-гиганта: подробности

Россиянин Андрей Медведев утверждает, что именно он автор всемирно известного логотипа автомобилей «Тойота», который компания якобы присвоила себе незаконно. «Вечерняя Москва» узнала подробности этой истории из первых уст.

Россиянин Андрей Медведев утверждает, что именно он автор всемирно известного логотипа автомобилей «Тойота», который компания якобы присвоила себе незаконно. «Вечерняя Москва» узнала подробности этой истории из первых уст.

А начиналось так красиво…

В 1989 году, когда Андрею было 16 лет, он впервые увидел автомобиль японского бренда.

— Тогда вместо логотипа на решетке радиатора красовалось просто название бренда, — вспоминает Андрей. — Я решил, что такому невероятному автомобилю просто необходим логотип. Спустя два года, когда мне было 19 лет, я окончательно решил, что хочу разработать знак для этой компании. Приехал в Москву и занялся этим вопросом.

Глубокий смысл.

После того как Андрей нашел идеальную конфигурацию логотипа — известные всем три эллипса — он начал составлять для него описание и несколько смысловых объяснений. Во-первых, в минималистичном лого можно найти все буквы названия бренда. Во-вторых, при его создании автор оттолкнулся от логотипа УАЗа — чайки на фоне солнца. Небесное светило здесь стало отсылкой к стране, где произвели автомобиль.

— Но главный смысл: этот логотип символизирует Вселенную как обитель Творца. Овал Вселенной в виде буквы «О» и Творец, символ которого буква «Т», здесь стали одним целым. В день, когда я создавал логотип, на моем столе лежали две книги, оказавшие влияние на мою жизнь и объясняющие такой выбор: «Сын Человеческий», автор протоиерей Александр Мень, и Святое Евангелие, — поясняет Андрей.

Подлость не ожидали.

Когда работа была завершена, парень начал искать по всей Москве представительство японского бренда. Но тогда в СССР его еще не было. Зато удалось встретиться с представителем другой японской компании — «Мицубиси». Он обещал Андрею, что обязательно передаст логотип в «Тойоту» и предложил взять бумагу, подтверждающую, что принял от Медведева корреспонденцию.

— Я решил показать, что доверяю японцам, и отказался от нее. Этим жестом я хотел показать, что люди СССР относятся к соседу, Японии, дружественно, — отмечает Медведев.

Спустя пару лет Андрей обратил внимание на припаркованную машину. На решетке ее радиатора красовался логотип из трех овалов.

— Я надеялся на благородство японцев и считал, что мое авторство является их корпоративной тайной. Но через несколько лет они опубликовали ложную историю появления логотипа, и в 2020 году я все же решился написать доброе и тактичное письмо японской компании, — уточняет Андрей.

Все козыри есть.

Согласно версии «Тойоты», автор знака — победитель конкурса, в котором участвовали 20 тысяч человек. Медведев уточняет, что помимо нее есть еще две совершенно разных истории о появлении логотипа.

— Японский автопроизводитель утверждает, что подал заявку на регистрацию своего логотипа в Роспатент еще в 1989 году, — рассказывает адвокат Медведева, заслуженный юрист России Борис Мирзоев. — Хотя по советским законам это было невозможно ввиду запрета на регистрацию товарных знаков, состоящих из геометрических фигур.

Медведев прошел полиграф, а его рисунки с разработкой логотипа — экспертизу. Результаты обеих проверок доказывают правдивость слов Андрея, отмечает Мирзоев.

— Мы отправили к компании досудебную претензию с требованиями, среди которых признание авторства Медведева и указание этого факта на ресурсах автопроизводителя, — уточняет Мирзоев. — Сейчас ждем реакцию японской компании. Если ее не последует, дело отправится в суд.

«Вечерняя Москва» попыталась связаться с компанией «Тойота», чтобы узнать их версию происходящего. Пока автопроизводитель не ответил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Максим Калинов, почетный адвокат России, кандидат юридических наук:

— Борьба по этому делу будет серьезной, и рассказать о всех доказательствах, которые у нас есть, мы не можем. Все это для того, чтобы японский производитель не успел подсуетиться и вновь переписать что-то в своей истории. Мы ввели в курс дела наших американских коллег-адвокатов. Высока вероятность, что подключим их к делу и подадим иск в американский суд.

И ДРУГИЕ СПОРЫ ОБ УЗНАВАЕМЫХ СИМВОЛАХ.

Многие бренды трепетно относятся к своим логотипам, ведь именно по ним их узнают потенциальные покупатели. Поэтому иски о защите интеллектуальной собственности — не редкость.

— Сегодня проблема отстаивания авторских прав довольно яркая на фоне других разбирательств, — рассказывает адвокат по арбитражным спорам Екатерина Кочина. — Нагрузка на суд по интеллектуальным правам увеличилась. Это связано в первую очередь с развитием информационных технологий: люди могут отследить, используют ли где-то продукт их творчества без согласия. И чаще всего в подобных разбирательствах суд встает на сторону автора.

Отдайте шарфик.

Однажды на футбольный клуб «Спартак» был подан иск, авторы которого пытались запретить клубу использовать обозначение «Спартак» в своей сувенирной продукции. Истцом выступила общественная организация «Международное физкультурно-спортивное общество “Спартак” имени Н. П. Старостина». Как выяснилось в суде, ему принадлежали права на одноименный товарный знак… Все шло к тому, что футбольный клуб мог лишиться права продавать болельщикам даже известные красно-белые шарфы. В ходе разбирательства выяснилось, что хоть и не исключительные, но права на «Спартак» принадлежат и футбольному клубу. Так что нарушения законодательства об авторских правах в этом случае не было.

Борьба с подражателями.

Американская корпорация, производящая одежду и обувь, известная всему миру по логотипу с тремя полосками, не раз ругалась с другими компаниями из-за схожих линий. Так, пару лет назад бренд подал иск на дизайнера, который использовал в своей одежде такие же четыре полосы. Мол, дизайнер старается поднять продажи благодаря узнаваемости компании. В суде бренду напомнили, что именно он дал разрешение использовать эти несчастные три полосы, добавив четвертую…