Фильм с Иваном Ургантом убрали из программы гатчинского фестиваля

«Мне никто ничего не объяснил [причину снятия фильма]. Это лучше у организаторов спросить. Безусловно [показ фильма на фестивале] для меня был важным событием — это мог быть первый показ фильма в России», — сказал РБК Николай Солодников. Как уточняет РИА Новости, решение о снятии картины с программы последовало после обращения движения «Зов народа» к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой отменить показ фильма.