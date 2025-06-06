Фильм с Иваном Ургантом убрали из программы гатчинского фестиваля

Фильм с Ургантом сняли с фестиваля в Гатчине по требованию «общественников».
Фильм Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли исключили из программы XXXI Международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Это следует из обновленного расписания показов.
«Мне никто ничего не объяснил [причину снятия фильма]. Это лучше у организаторов спросить. Безусловно [показ фильма на фестивале] для меня был важным событием — это мог быть первый показ фильма в России», — сказал РБК Николай Солодников. Как уточняет РИА Новости, решение о снятии картины с программы последовало после обращения движения «Зов народа» к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой отменить показ фильма.
Ранее, в начале мая 2024 года, телеканал RT информировал, что Министерство культуры России не выдавало разрешение на прокат фильма Николая Солодникова. По данным источников, фильм планировался к показу в рамках фестиваля вне зависимости от отсутствия прокатного удостоверения, однако после обращения общественников и внимания со стороны министерства демонстрацию отменили.
Сейчас фильм «Во сне ты горько плакал» отсутствует в официальном расписании фестиваля, который проходит с 6 по 10 июня 2025 года. Организаторы не прокомментировали причины исключения картины из программы.