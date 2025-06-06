Главу Сочинского подворья освободили от должности из-за скандальных проповедей

Валаамский монастырь освободил от должности игумена, схиигумена Гавриила (Виноградова), который возглавлял Сочинское подворье, из-за скандальных проповедей. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщила пресс-служба обители.
— Схиигумен Гавриил (Виноградов) освобожден от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря и приписного скита с 5 июня 2025 года, — говорится в Telegram-канале.
Игумен написал несколько книг, посвященных апологетике, а также критике оккультизма и сектантства. Некоторые из них стали причиной обвинений его в антисемитизме. В своих трудах и проповедях он часто высказывает критические замечания по поводу иудейского богословия.
Ранее в скандал попал священник из Екатеринбурга. Он попытался изнасиловать 19-летнюю студентку, которая возвращалась домой с концерта. Подозреваемый набросился на девушку прямо возле подъезда. Затем мужчина принялся избивать девушку и мастурбировать у нее на глазах. Позднее в деле появилась вторая жертва священника. Подробнее — в отдельном материале «Вечерней Москвы».