Жалоба украинского лидера Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на атаки Киева по российским аэродромам — это «крокодиловы слезы». С таким заявлением в пятницу, 6 июня, выступил депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
— Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодиловы слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль, — сказал Шеремет.
По его словам, президент Украины намеренно «пытается накликать» беду на свою страну, и ему «плевать на украинский народ и его будущее». Шеремет призвал Зеленского просто покинуть страну вместо того, чтобы писать жалобные посты. Так у страны появится шанс на мирное и добрососедское сосуществование с Россией, передает РИА Новости.
До этого в Сети появились кадры мощного ракетного удара ВС РФ по украинскому Луцку. Помимо Луцка, российская армия также атаковала Киев и Тернополь.
В Киевской области воздушная тревога прозвучала около полуночи по местному времени. Также тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях страны.
В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что массированные удары являются ответом на участившиеся террористические акты со стороны Киева.