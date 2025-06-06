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«Крокодиловы слезы»: Шеремет оценил жалобу Зеленского на военный ответ РФ

Жалоба украинского лидера Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на атаки Киева по российским аэродромам — это «крокодиловы слезы». С таким заявлением в пятницу, 6 июня, выступил депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Жалоба украинского лидера Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на атаки Киева по российским аэродромам — это «крокодиловы слезы». С таким заявлением в пятницу, 6 июня, выступил депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

— Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодиловы слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль, — сказал Шеремет.

По его словам, президент Украины намеренно «пытается накликать» беду на свою страну, и ему «плевать на украинский народ и его будущее». Шеремет призвал Зеленского просто покинуть страну вместо того, чтобы писать жалобные посты. Так у страны появится шанс на мирное и добрососедское сосуществование с Россией, передает РИА Новости.

До этого в Сети появились кадры мощного ракетного удара ВС РФ по украинскому Луцку. Помимо Луцка, российская армия также атаковала Киев и Тернополь.

В Киевской области воздушная тревога прозвучала около полуночи по местному времени. Также тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях страны.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что массированные удары являются ответом на участившиеся террористические акты со стороны Киева.