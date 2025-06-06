По его словам, президент Украины намеренно «пытается накликать» беду на свою страну, и ему «плевать на украинский народ и его будущее». Шеремет призвал Зеленского просто покинуть страну вместо того, чтобы писать жалобные посты. Так у страны появится шанс на мирное и добрососедское сосуществование с Россией, передает РИА Новости.