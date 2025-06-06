РИА: в Гатчине отменили показ фильма «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом

В Гатчине не состоится показ фильма «Во сне ты горько плакал» с участием Ивана Урганта в рамках местного кинофестиваля. Об этом сообщает РИА Новости.
Фильм был запланирован для показа на XXXI Международном кинофестивале «Литература и кино». Однако в настоящее время он не включён в программу кинопоказов, отмечает источник.
По имеющимся данным, организация «Зов народа» ранее направила обращение к Ольге Любимовой, занимающей пост министра культуры, с просьбой рассмотреть возможность отмены показа фильма.
Руководитель организации Сергей Зайцев подтвердил, что в четверг, 5 июня, было направлено обращение в Министерство культуры. Сегодня, 6 числа, фильм уже не был включён в программу.
Ранее в Министерстве юстиции РФ заявили об отсутствии оснований для включения телеведущего Ивана Урганта в реестр иностранных агентов. Как пояснил заместитель главы ведомства Олег Свириденко в комментарии ТАСС, такое решение связано с отсутствием фактов нарушения законодательства со стороны артиста.