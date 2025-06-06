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РИА: в Гатчине отменили показ фильма «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом

Фильм с участием Урганта сняли с гатчинского фестиваля по требованию активистов.

Источник: Комсомольская правда

В Гатчине не состоится показ фильма «Во сне ты горько плакал» с участием Ивана Урганта в рамках местного кинофестиваля. Об этом сообщает РИА Новости.

Фильм был запланирован для показа на XXXI Международном кинофестивале «Литература и кино». Однако в настоящее время он не включён в программу кинопоказов, отмечает источник.

По имеющимся данным, организация «Зов народа» ранее направила обращение к Ольге Любимовой, занимающей пост министра культуры, с просьбой рассмотреть возможность отмены показа фильма.

Руководитель организации Сергей Зайцев подтвердил, что в четверг, 5 июня, было направлено обращение в Министерство культуры. Сегодня, 6 числа, фильм уже не был включён в программу.

Ранее в Министерстве юстиции РФ заявили об отсутствии оснований для включения телеведущего Ивана Урганта в реестр иностранных агентов. Как пояснил заместитель главы ведомства Олег Свириденко в комментарии ТАСС, такое решение связано с отсутствием фактов нарушения законодательства со стороны артиста.