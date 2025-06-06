В Новошахтинске несколько улиц остались без электричества на несколько часов

В Новошахтинске сегодня в 16:00 произошло технологическое нарушение в электросети. В результате частично отключилось электроснабжение на нескольких улицах города. Об этом сообщили в Донэнерго.
Под отключение попали: ул. Прогрессивная, ул. Радио, ул. 4-я Пятилетка, ул. 3-я Пятилетка, ул. Нефтебазная, ул. Вокзальная, ул. Ленинградская и ул. Газеты «Правда».
Специалисты уже приступили к устранению аварии.
Около 20:00 специалисты установили причины технологического нарушения. На текущий момент времени проводятся аварийно-восстановительные работы. Их планируют завершить до 00:00.
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