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В Новошахтинске несколько улиц остались без электричества на несколько часов

ЧП в Новошахтинске: 8 улиц без света из-за технологического нарушения.

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Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске сегодня в 16:00 произошло технологическое нарушение в электросети. В результате частично отключилось электроснабжение на нескольких улицах города. Об этом сообщили в Донэнерго.

Под отключение попали: ул. Прогрессивная, ул. Радио, ул. 4-я Пятилетка, ул. 3-я Пятилетка, ул. Нефтебазная, ул. Вокзальная, ул. Ленинградская и ул. Газеты «Правда».

Специалисты уже приступили к устранению аварии.

Около 20:00 специалисты установили причины технологического нарушения. На текущий момент времени проводятся аварийно-восстановительные работы. Их планируют завершить до 00:00.

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