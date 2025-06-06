Президент России Владимир Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома «Восточный». Соответствующее распоряжение в пятницу, 6 июня, появилось на сайте официального опубликования правовых актов.
— Упразднить Комиссию по вопросам строительства космодрома «Восточный», — говорится в документе.
Несколькими днями ранее российский президент также сделал ряд значимых кадровых перестановок. В частности, он снял с должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Хабарова. Согласно документу, генерал-лейтенант внутренней службы Александр Хабаров освобожден от занимаемой должности.
В тот же день Путин освободил от должности заместителя министра МЧС Илью Денисова.
Ранее российский лидер назначил Дмитрия Мезенцева, который с марта 2021 года занимал должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, своим полномочным представителем в Конституционном суде, а также подписал указ о назначении Сергея Кириенко на должность председателя наблюдательного совета «Национального центра исторической памяти при президенте РФ».