Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома «Восточный»

Ранее российский лидер назначил Дмитрия Мезенцева, который с марта 2021 года занимал должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, своим полномочным представителем в Конституционном суде, а также подписал указ о назначении Сергея Кириенко на должность председателя наблюдательного совета «Национального центра исторической памяти при президенте РФ».