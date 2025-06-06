Президент США Трамп назвал дату переговоров с Китаем

Встреча представителей США и Китая, посвящённая обсуждению торгового соглашения, состоится в Лондоне 9 июня. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного президентом США Дональдом Трампом в социальной сети Truth Social.
«Министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир в понедельник, 9 июня 2025 года, встретятся в Лондоне с представителями Китая для обсуждения торгового соглашения», — сообщается в публикации.
Глава Соединённых Штатов Америки ожидает, что встреча пройдет «очень хорошо».
Недавно председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом раскрыл, как можно избежать прямого конфликта между Пекином и Вашингтоном.