Президент США Трамп назвал дату переговоров с Китаем

«Министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир в понедельник, 9 июня 2025 года, встретятся в Лондоне с представителями Китая для обсуждения торгового соглашения», — сообщается в публикации.