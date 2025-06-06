Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент США Трамп назвал дату переговоров с Китаем

Трамп заявил, что переговоры с Китаем пройдут в Лондоне 9 июня.

Источник: Комсомольская правда

Встреча представителей США и Китая, посвящённая обсуждению торгового соглашения, состоится в Лондоне 9 июня. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного президентом США Дональдом Трампом в социальной сети Truth Social.

«Министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир в понедельник, 9 июня 2025 года, встретятся в Лондоне с представителями Китая для обсуждения торгового соглашения», — сообщается в публикации.

Глава Соединённых Штатов Америки ожидает, что встреча пройдет «очень хорошо».

Недавно председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом раскрыл, как можно избежать прямого конфликта между Пекином и Вашингтоном.