На участке государственной границы в районе населенного пункта Теткино Курской области продолжаются упорные бои, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются зайти в Глушковский район. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил российский военный корреспондент Александр Сладков.
— Теткино — упорные бои, населенный пункт наш, блистательные российские военные отбивают все атаки. Тяжело, очень тяжело, но… А что но? Ничего и не скажешь. (…) Мы давим врага результативно. Не быстро, но уже на более высокой скорости, чем, скажем, три месяца назад, — подчеркнул журналист.
Также он сообщил, что украинские войска планируют вторгнуться на территорию Белгородской области в День России, 12 июня. По словам Сладкова, у противника отсутствует фактор внезапности, поскольку российская армия предупреждена и готовится к возможным атакам со стороны ВСУ, передает портал «Царьград».
5 июня в СМИ появилась информация о том, что около 60 бойцов ВСУ предприняли попытку прорыва границы у села Гуево Курской области без поддержки техники. По данным журналистов, украинские войска не смогли использовать бронетехнику из-за сложного рельефа местности — с одной стороны находится возвышенность в районе Горнальского монастыря, с другой — река Псел.