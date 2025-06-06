Военкор Сладков оценил обстановку в Курском приграничье, как «очень тяжелую»

— Теткино — упорные бои, населенный пункт наш, блистательные российские военные отбивают все атаки. Тяжело, очень тяжело, но… А что но? Ничего и не скажешь. (…) Мы давим врага результативно. Не быстро, но уже на более высокой скорости, чем, скажем, три месяца назад, — подчеркнул журналист.