Участники «Школы мэров» получили дипломы в Мастерской управления «Сенеж»

«47 участников программы уже получили новые ответственные назначения. Полученный опыт и тяга участников к знаниям — это то, что непременно поможет в их будущих начинаниях», — подчеркнул Комиссаров.
«Школа мэров» призвана объединять лучших управленцев страны, о чём заявил Андрей Бетин, ректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ценность программы подтвердил и Олег Кондратенко, директор ВШГУ Президентской академии, подчеркнув её основную роль в подготовке муниципальных служащих. Участники курса, по его словам, успешно освоили передовые управленческие подходы, чему способствовали более 250 часов коллективной работы и выступления свыше 300 экспертов.
Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента, отметил, что главной задачей является обеспечение возможности для слушателей применить полученные знания непосредственно в муниципалитетах, гарантируя оперативное решение вопросов, с которыми жители обращаются к власти.
«Впереди — торжественное вручение дипломов, но я уверен, что для наших выпускников это не финиш, а старт новой, ещё более продуктивной работы на благо своих территорий», — высказал своё мнение Бетин.
Всего 160 человек из 82 регионов России прошли обучение, разделённое на два этапа. Выездные занятия проводились в 10 регионах страны.
Ранее был запущен второй поток «Школы тренеров команд» в Мастерской управления «Сенеж» при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Программа направлена на обучение профессиональных тренеров, которые в дальнейшем будут курировать федеральные и международные проекты.