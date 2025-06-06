«Единая Россия» совместно с Донбассом реализует проекты по восстановлению общей культуры, истории и сохранению русского языка, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. В День русского языка он встретился с преподавателями и студентами Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Во встрече участвовал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Русский язык остаётся достоянием всех народов страны, средством межнационального общения и важным инструментом сотрудничества. На планете русским языком сегодня владеют свыше 250 миллионов человек. А это значит, что они понимают нас, наши стремления, нашу культуру», — подчеркнул Владимир Якушев.
Он отметил, что самым убежденным защитником родного языка является президент Владимир Путин. По инициативе главы государства сохранение русского языка было возведено в ранг государственной политики.
Владимир Якушев напомнил, что сразу после распада Советского союза на Украине началась отмена русского языка и насильственная украинизация.
«Они понимали, что нельзя вырвать Украину из русского мира, пока есть люди, которые говорят с нами на одном языке. Сегодня мы с вами — одна страна, оплот русского языка и оплот русского мира. Поэтому для нас естественна объединительная политика», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.
Сейчас, когда новые регионы вновь вернулись в состав России, особое внимание уделяется детям и молодежи, которых принудительно заставляли забывать родной язык. Ведется большая культурно-просветительская работа: в школы и библиотеки переданы сотни тысяч книг на русском языке, жители новых регионов получили «Пушкинские карты», по которым могут посещать музеи, театры, кинотеатры и выставки. По инициативе Владимира Путина с 2026 года в России вводится книжная карта номиналом 3 тысячи рублей. На эти средства семьи с детьми от 3 до 6 лет смогут покупать книги.
Владимир Якушев особо отметил проект «Земский работник культуры». На его реализацию из федерального бюджета в 2025 году выделено более миллиарда рублей. А в 2026 и 2027 годах будет направлено еще больше средств — по 2,5 миллиарда рублей ежегодно.
Секретарь Генсовета подчеркнул, что право свободно говорить на родном языке — это общий выбор жителей страны, который всегда помогал нашему народу побеждать и созидать.
«Единая Россия» всегда поддерживала и будет поддерживать впредь всё, что связано с культурой, образованием, ценностями, связанными с русским языком, его изучением", — заключил Владимир Якушев.
По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, жители Луганской Народной республики особенно ценят свое право говорить на русском языке и быть частью Российской Федерации.
«Мы отстояли это право в непримиримой борьбе с украинскими нацистами, с украинским режимом», — отметил Леонид Пасечник, добавив, что киевский режим и сейчас пытается отменить русский язык и русскую культуру, запрещая русскоязычным украинцам общаться на родном языке.