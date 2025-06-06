Сейчас, когда новые регионы вновь вернулись в состав России, особое внимание уделяется детям и молодежи, которых принудительно заставляли забывать родной язык. Ведется большая культурно-просветительская работа: в школы и библиотеки переданы сотни тысяч книг на русском языке, жители новых регионов получили «Пушкинские карты», по которым могут посещать музеи, театры, кинотеатры и выставки. По инициативе Владимира Путина с 2026 года в России вводится книжная карта номиналом 3 тысячи рублей. На эти средства семьи с детьми от 3 до 6 лет смогут покупать книги.