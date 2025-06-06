Shot: Полковник из ТЦК погиб при подрыве машины в Одесской области

15 февраля в Николаеве женщина вышла из магазина с хозяйственной сумкой и подошла к микроавтобусу, где находились две группы сотрудников ТЦК, после чего произошел взрыв. В результате происшествия погиб один украинский военнослужащий, еще шестеро человек были ранены.