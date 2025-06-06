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Shot: Полковник из ТЦК погиб при подрыве машины в Одесской области

В Березовском районе Одесской области Украины взорвался автомобиль Renault Megane, на котором ехал начальник четвертого отдела Одесского ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкоматов в стране — прим. «ВМ») полковник Олег Номеровский. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

В Березовском районе Одесской области Украины взорвался автомобиль Renault Megane, на котором ехал начальник четвертого отдела Одесского ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкоматов в стране — прим. «ВМ») полковник Олег Номеровский. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, машина взорвалась во время движения по трассе от Одессы до Березовки. Взрывное устройство заложили под днище автомобиля со стороны водителя и активировали дистанционно, передает Telegram-канал.

В региональной полиции сообщили, что сотрудники силовых структур устанавливают все обстоятельства случившегося. На данный момент известно, что в результате взрыва погиб один человек, передает «Российская газета».

3 апреля на рынке «Юность» в Деснянском районе Киева взорвалась граната, в результате происшествия погибли два человека возрастом 59 и 60 лет. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

15 февраля в Николаеве женщина вышла из магазина с хозяйственной сумкой и подошла к микроавтобусу, где находились две группы сотрудников ТЦК, после чего произошел взрыв. В результате происшествия погиб один украинский военнослужащий, еще шестеро человек были ранены.