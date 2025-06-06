«Чтобы молодёжь гордилась»: В Совфеде назвали развитие сёл государственным приоритетом

Первый зампред Совфеда Андрей Яцкин напомнил, что развитие села — государственный приоритет, отражённый в стратегии пространственного развития до 2030 года. По его словам, ключевым инструментом остаётся госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», охватывающая занятость, жильё, дороги, благоустройство и инфраструктуру.