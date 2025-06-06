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«Чтобы молодёжь гордилась»: В Совфеде назвали развитие сёл государственным приоритетом

В рамках второго форума тружеников села в Национальном центре «Россия» прошла стратегическая сессия «Российское село: настоящее и будущее». В обсуждении приняли участие сенаторы, представители федеральных ведомств, фермеры и агробизнес.

Первый зампред Совфеда Андрей Яцкин напомнил, что развитие села — государственный приоритет, отражённый в стратегии пространственного развития до 2030 года. По его словам, ключевым инструментом остаётся госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», охватывающая занятость, жильё, дороги, благоустройство и инфраструктуру.

«Наша общая задача — объединиться и создать условия на селе, чтобы молодёжь гордилась трудовыми профессиями, хотела работать в сельской местности», — сказал Яцкин.

В ходе мероприятия были проведены торжественная церемония гашения специального конверта, посвящённого труженикам села, и награждение лауреатов Всероссийского конкурса «Земский почтальон».

Ранее в пространстве Национального центра «Россия», был представлен коллекционный платок «Новороссия», приуроченный к 260-летию одноимённой губернии. Арт-объект создала президент фонда «Русская земля» Анна Данилова — та же, что инициировала проект «Синий платочек Победы».