Премьеру фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом отменили в Гатчине

Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель во Франции 11 марта 2024 года. В качестве основной деятельности якобы было указано производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок. Телеведущий указал в качестве адреса жилой дом, находящийся рядом с эспланадой Инвалидов и зданием Национального собрания. По факту там находится исторический парижский многоквартирный дом без вывесок, а в списке жителей на домофоне имени Урганта нет.