Премьеру фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом отменили в Гатчине

В Гатчине отменили премьеру фильма «Во сне ты горько плакал» с актером и шоуменом Иваном Ургантом в рамках местного кинофестиваля. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, фильм также был исключен из программы показов на официальном сайте фестиваля.
Ранее депутат Госдумы Николай Новичков просил Минюст проверить Урганта на предмет соответствия статусу иноагента из-за информации о его регистрации как индивидуального предпринимателя во Франции. Свириденко отметил, что ведомство действует на основе конкретных фактов. При этом в конце мая заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что в настоящее время отсутствуют основания для признания телеведущего иностранным агентом.
Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель во Франции 11 марта 2024 года. В качестве основной деятельности якобы было указано производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок. Телеведущий указал в качестве адреса жилой дом, находящийся рядом с эспланадой Инвалидов и зданием Национального собрания. По факту там находится исторический парижский многоквартирный дом без вывесок, а в списке жителей на домофоне имени Урганта нет.