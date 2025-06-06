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Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде объединил свыше 100 стран

Нижний Новгород стал площадкой для проведения первого Глобального цифрового форума, который привлёк 2000 участников из более чем сотни государств. Среди них были свыше 30 министров цифровой сферы из разных регионов мира, включая Африку, Азию, Латинскую Америку, страны Персидского залива и Европу. В течение двух дней на форуме выступили более 160 экспертов из России и других стран.

Источник: Life.ru

В рамках мероприятия российские и иностранные участники посещали лекции и семинары. Ключевым событием стала дискуссия, организованная Международной ассоциацией по фактчекингу. Кроме того, был представлен новый образовательный проект, направленный на проверку достоверности информации.

Форум проходил с 5 по 6 июня. Мероприятие стало площадкой для заключения многочисленных соглашений о сотрудничестве, ключевым из которых стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Центром глобальной ИТ-кооперации и международными организациями из стран Глобального Юга.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ дали старт международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии». Участники из пяти стран (России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана) в течение 51 дня посетят свыше 30 городов, где проведут бизнес-форумы, научные конференции и культурные мероприятия.