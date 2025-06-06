Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде объединил свыше 100 стран

Нижний Новгород стал площадкой для проведения первого Глобального цифрового форума, который привлёк 2000 участников из более чем сотни государств. Среди них были свыше 30 министров цифровой сферы из разных регионов мира, включая Африку, Азию, Латинскую Америку, страны Персидского залива и Европу. В течение двух дней на форуме выступили более 160 экспертов из России и других стран.