Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде объединил свыше 100 стран

В рамках мероприятия российские и иностранные участники посещали лекции и семинары. Ключевым событием стала дискуссия, организованная Международной ассоциацией по фактчекингу. Кроме того, был представлен новый образовательный проект, направленный на проверку достоверности информации.
Форум проходил с 5 по 6 июня. Мероприятие стало площадкой для заключения многочисленных соглашений о сотрудничестве, ключевым из которых стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Центром глобальной ИТ-кооперации и международными организациями из стран Глобального Юга.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ дали старт международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии». Участники из пяти стран (России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана) в течение 51 дня посетят свыше 30 городов, где проведут бизнес-форумы, научные конференции и культурные мероприятия.