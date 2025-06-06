El Periodico: В Испании анонимный донор пожертвовал органы и спас семь жизней

Несколько месяцев пациентка ждала своей очереди на трансплантацию, пока не появился неизвестный донор, который пожертвовал свои органы для пересадки Лопес. Более того, этот человек спас ещё шесть жизней, отдав свои печень, почки, лёгкие, поджелудочную железу и другие органы.