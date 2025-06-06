El Periodico: В Испании анонимный донор пожертвовал органы и спас семь жизней

В Испании благодаря органам анонимного донора удалось спасти семь жизней. Об этом сообщило издание El Periodico.
В частности, донор помог 43-летней испанке Монсеррат Лопес. У женщины было выявлено наследственное заболевание сердца, которое ранее диагностировали у её матери и брата. Из-за этого пациентка, проходившая лечение в одной из больниц Барселоны, нуждалась в пересадке сердца.
Несколько месяцев пациентка ждала своей очереди на трансплантацию, пока не появился неизвестный донор, который пожертвовал свои органы для пересадки Лопес. Более того, этот человек спас ещё шесть жизней, отдав свои печень, почки, лёгкие, поджелудочную железу и другие органы.
О доноре нет никакой информации, но обычно это люди среднего возраста, которые пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий или несчастных случаев.
Ранее IT-специалист из Иркутска, стал донором костного мозга для 60-летнего мужчины. Спустя 10 лет они смогли увидеться, и больной поблагодарил своего спасителя за такой героический поступок.