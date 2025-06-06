В США предупредили о повышении вероятности столкновения астероида с Луной

Как писал сайт KP.RU, в конце апреля NASA сообщила, что к Земле приблизятся пять астероидов. По размеру они сравнимы с самолетом, автомобилем, домом и даже стадионом. Длина последнего составляет 207 метров. Это делает их потенциально опасными объектами, отмечало космическое агентство.