В США предупредили о повышении вероятности столкновения астероида с Луной

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) повысило до 4,3% вероятность столкновения недавно открытого астероида 2024 YR с Луной в 2032 году. Об этом сообщили на официальном сайте федерального агентства.
Специалисты отметили, что существует возможность падения астероида на Землю. Однако, после уточнения данных такая вероятность снизилась с 3,1% до 0,004%.
«Данные с телескопа “Джеймс Уэбб” улучшили наши знания о том, где астероид будет находиться 22 декабря 2032 года, почти на 20%», — говорится в публикации.
Агентство подчеркнуло, что, соответственно, вероятность столкновения астероида с естественным спутником Земли немного увеличилась с 3,8% до 4,3%. Из-за возможного столкновения орбита Луны не изменится, обнадежили ученые.
Как писал сайт KP.RU, в конце апреля NASA сообщила, что к Земле приблизятся пять астероидов. По размеру они сравнимы с самолетом, автомобилем, домом и даже стадионом. Длина последнего составляет 207 метров. Это делает их потенциально опасными объектами, отмечало космическое агентство.
Ранее издание The Guardian сообщило, что, по данным Центра исследований околоземных объектов NASA, вероятность прямого столкновения астероида 2024 YR с Землей в 2032 году выросла почти вдвое и составляет 2,3%.