Редактор Ura.ru Аллаяров не признал вину и назвал свой арест провокацией

«Сегодня вопросов стало еще больше: второго фигуранта, который якобы брал эту “взятку” в 20 тысяч от своего племянника, отпустили домой. А Денис отправлен за эти же 20 тысяч рублей в СИЗО на целых два месяца Все это мы также трактуем как элемент давления. Особо показательно, что во время его заключительного слова из зала уже выгоняли журналистов, не давая ему его произнести», — подчеркнули в редакции.