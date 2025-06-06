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Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче в Москве

Российские футболисты не смогли удержать победу над сборной Нигерии, пропустив гол после грубой ошибки вратаря Матвея Сафонова.

Источник: Аргументы и факты

Российская национальная футбольная сборная не смогла обыграть команду Нигерии в товарищеском матче, который прошел на московском стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 27-й минуте подопечные Валерия Карпина вышли вперед после автогола защитника соперников Семи Аджайи. Российская сборная хорошо выглядела в первом тайме, создав несколько острых моментов. Под занавес первой сорокапятиминутки вратарь и капитан команды Матвей Сафонов спас ворота России, отразив удар полузащитника Фисайо Деле-Баширу, который убежал от Виктора Мелехина.

Во втором тайме на поле была равная игра. Однако на 71-й минуте Сафонов совершил грубую ошибку, в результате чего Толуваласе Арокодаре сравнял счет. Этот гол стал для нашей команды первым пропущенным с октября 2023 года.

В концовке матча Баринов мог вывести сборную страны вперед, однако не попал в створ после удара с близкого расстояния.

Ранее сообщалось, что сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу.