Сборная России сыграла вничью с командой из Нигерии в «Лужниках»

Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой из Нигерии. Матч прошел в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 1:1.
— Ничья в «Лужниках». Наша сборная вернулась на главную арену страны, открыла счет, но до победы немного не хватило, — говорится в Telegram-канале сборной.
На 27-й минуте защитник сборной Нигерии Семи Аджайи забил автогол, срезав мяч в свои ворота после прострела с левого фланга.
Нигерийцы сравняли счет на 71-й минуте, когда Толуваласе Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера Матвея Сафонова при передаче.
Сборная России, которая сейчас является 35-й в рейтинге ФИФА, не смогла одержать девятую «сухую» победу подряд с ноября 2023 года. Национальная команда Нигерии же располагается на 43-м месте в рейтинге ассоциации.
В марте сборная России по футболу одержала убедительную победу над командой Гренады в товарищеском матче. В ходе игры российский футболист Артем Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России, забив 31-й гол в составе национальной команды. Матч между Россией и Гренадой прошел на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Команду арбитров из Узбекистана, обслуживавших встречу, возглавили Ильгиз Тангашев. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.