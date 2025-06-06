Сборная России сыграла вничью с командой из Нигерии в «Лужниках»

В марте сборная России по футболу одержала убедительную победу над командой Гренады в товарищеском матче. В ходе игры российский футболист Артем Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России, забив 31-й гол в составе национальной команды. Матч между Россией и Гренадой прошел на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Команду арбитров из Узбекистана, обслуживавших встречу, возглавили Ильгиз Тангашев. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.