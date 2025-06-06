Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 июня, заявил, что российские Вооруженные силы якобы «готовятся к дальнейшим боевым действиям» и возможности их расширить, несмотря на переговоры с Киевом.
Лидер киевского режима отметил, что заслушал доклады по итогам визита украинских дипломатов в США, которые, по его словам, представили западным партнерам якобы «подлинные намерения российского руководства».
— Наша делегация имела хорошие встречи на всех уровнях: администрация США, Государственный департамент, Конгресс, общественные деятели и аналитические центры, — цитирует Зеленского Lenta.ru.
При этом, по словам депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, лидер киевского режима лично отдал приказ не забирать тела украинских военнослужащих в рамках обмена, о котором украинские дипломаты договорились с российскими в ходе второго раунда переговоров, который прошел в Стамбуле.
4 июня Зеленский заявил, что дальнейшие встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле будут «бессодержательными», поскольку они якобы проводятся на уровне, «который дальше ничего не решает».