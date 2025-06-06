Зеленский: Россия готовится к дальнейшим боевым действиям

При этом, по словам депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, лидер киевского режима лично отдал приказ не забирать тела украинских военнослужащих в рамках обмена, о котором украинские дипломаты договорились с российскими в ходе второго раунда переговоров, который прошел в Стамбуле.